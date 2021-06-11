Азиатско-Тихоокеанский банк запускает сезонный вклад с доходностью до 6,24% годовых

С 10 июня действующие и новые клиенты банка могут оформить выгодный сезонный вклад «Мёд». Процентная ставка варьируется от 5% годовых до 6,24% годовых (с учетом капитализации) в зависимости от срока размещения.

Минимальная сумма вклада 10 тысяч рублей, максимальная – не ограничена.

Главная особенность сезонного вклада «Мёд» - высокая ставка, которая с учетом капитализации процентов составляет:

182 дня- 5,05% годовых

367 дней – 5,64% годовых

500 дней – 6,24% годовых

Предложение доступно в интернет-банке и мобильном банке, также открыть вклад можно во всех отделениях АТБ.

«АТБ продолжает разрабатывать новые продукты, максимально отвечающие запросам наших клиентов. Новый вклад «Мёд» - это отличная возможность эффективно распланировать будущую доходность своих сбережений. При этом мы постоянно развиваем новые и простые сберегательные продукты, чтобы дать возможность нашим клиентам выбрать лучшие предложения на рынке» - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Сейчас в АТБ действует сразу несколько вкладов, доходность которых вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн - калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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