Альфа-Банк открыл кредитную линию на 1,5 млрд рублей компании «Интерлизинг»

Альфа-Банк открыл лизинговой компании «Интерлизинг» трехлетнюю кредитную линию объемом 1,5 млрд рублей. Компания направит полученные средства на финансирование лизинговых сделок.

При принятии решения о кредитовании учитывались устойчивые финансовые показатели компании, высокая диверсификация лизингового портфеля, положительная кредитная история «Интерлизинга» в банках, а также кредитный рейтинг «ruBBB» от Эксперт РА.

«Альфа-Банк — один из крупнейших кредиторов реального сектора России. Наша миссия — быть надежным партнером для устойчивых и эффективных компаний, предоставляя им весь спектр финансовых инструментов для развития бизнеса и наращивания доли рынка. Уверены, что благодаря нашей поддержке клиент усилит свои позиции на рынке лизинговых услуг», — заявил директор управления Альфа-Банка по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями Максим Жила.

«Мы высоко ценим доверие Альфа-Банка. Стабильное финансирование от крупнейшего частного банка позволит нам активнее развиваться, укрепляя позиции на рынке лизинговых услуг, выводить на рынок новые продукты и услуги, а также поддерживать наших клиентов, предоставляя необходимые им транспорт и технику», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.