ВТБ нарастил выдачу ипотеки на треть

ВТБ по итогам пяти месяцев 2021 года увеличил объем продаж ипотеки на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Банк оформил 132 тыс. сделок более чем на 400 млрд рублей. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца, выдав 88 млрд рублей, что на 41% превышает результат мая прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тыс. кредитов на 149 млрд рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 млрд рублей), Новосибирской области (15,4 млрд), Республике Татарстан (12,6 млрд) и Свердловской области (10,8 млрд рублей).

По программе господдержки с льготной ставкой ВТБ за все время работы выдал более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

В ходе выступления на Всероссийском жилищном конгрессе Евгений Дячкин отметил: «По нашим прогнозам, ипотечный рынок во втором полугодии будет формироваться под влиянием двух факторов — действия программы господдержки, которая будет модернизирована после 1 июля, и возможного повышения ставок по кредитам, которые будут зависеть от возможного повышения ключевой ставки Банка России. Учитывая основные тренды рынка, мы рекомендуем клиентам брать ипотеку уже сейчас».

В ходе Всероссийского жилищного конгресса состоялась церемония награждения экспертов ипотечного бизнеса, в ходе которой вице-президенту ВТБ стал почетным членом «Российской Гильдии Риэлторов».

«ВТБ стратегически важно развивать не только ипотечный бизнес, но и активно поддерживать основных игроков рынка недвижимости. Работа с „Российской Гильдией Риэлторов“ позволяет нам уделять повышенное внимание этому каналу продаж и модернизировать продукты банка, максимально оцифровывая процесс покупки и продажи готовых квартир и создавая новые сервисы. Уже больше года мы проводим полностью дистанционные ипотечные сделки. До конца 2021 года планируем расширить возможность их проведения на все виды ипотеки. Особенно важным шагом здесь станет цифровая модель для приобретения недвижимости на вторичном рынке», — отметил Евгений Дячкин.