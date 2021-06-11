Александр Веселов возглавил банк «Открытие» в Ивановской области

В должности управляющего операционным отделением банка «Открытие» Александр Веселов будет отвечать за рост активной клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса Ивановской области.

Александр Веселов родился в Костроме. Окончил Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В банковской сфере работает 15 лет. В 2006 году Александр Веселов стал руководителем розничного блока в «Аксонбанке», за несколько лет профессиональной деятельности прошел путь до председателя правления банка. В 2014 года продолжил карьеру в банке ВТБ24 в должности заместителя управляющего. В 2018 году был назначен управляющим регионального операционного отделения банка «Открытие» в Костроме. За три года ему удалось серьезно нарастить объем активной клиентской базы и усилить позиции банка в области корпоративного бизнеса и сфере зарплатного обслуживания.

«Команде предстоит увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг региона. Уверен, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят Александру Веселову достичь поставленных целей», — сообщил Антон Анищенко, старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие».

Банк «Открытие» представлен в Иваново 4 точками продаж. На базе регионального операционного офиса успешно функционируют центры по работе с ипотечными заемщиками и предпринимателями региона. На данный момент банк является одним из лидеров рынка розничных и корпоративных услуг в Ивановской области. Кредитный портфель банка «Открытие» в Иваново преодолел отметку 3 млрд рублей, портфель привлеченных средств составил более 3,7 млрд рублей.

«Мы планируем повысить эффективность нашей сети и бизнеса за счет улучшения качества обслуживания», — отметил Александр Веселов, управляющий банка «Открытие» в Ивановской области.