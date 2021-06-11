Дальневосточный банк и международная система JCB приняли участие во Всемирном фестивале ГО Genius Extreme во Владивостоке

В минувшие выходные во Владивостоке прошел Всемирный фестиваль ГО Genius Extreme: красочный праздник традиционно проводят в городах, где принимают чемпионат мира по игре в ГО. Впервые за 41-летнюю историю игр, чемпионат провели именно в России, в столице Дальнего Востока.

На фестивале Дальневосточный банк совместно с международной системой JCB представили тематический стенд в японской стилистике. Здесь посетителей ждало традиционное японское гадание — получить предсказание на будущее в стиле хокку, японского трехстишия, мог каждый желающий. На фирменной фотозоне можно было сделать фото с настоящими самураями и получить приятные подарки. Посетители павильона также могли принять участие в летней акции от Дальневосточного банка «Лови волну подарков»1. В рамках акции можно бесплатно выпустить карту JCB Standard, получить промокод Яндекс.Go, а также кешбэк на все покупки до 3 %. За дни работы стенда гости фестиваля обращались и за консультацией по различным банковским продуктам, в чем им с радостью помогали сотрудники банка.

«Про Дальневосточный банк знаю давно, он один из первых в нашем городе. Сегодня привлекла внимание их яркая площадка: здесь и самураи, и подарки. Еще консультанты рассказали про новую карту. Решил сделать себе такую, ведь условия хорошие и выгодные по ней», — поделился впечатлениями от посещения фирменного стенда гость фестиваля Артём К.

1 Организатор Акции: АО «Дальневосточный банк». Общий период проведения Акции: 04 июня 2021 г. – 30 сентября 2021 г. С подробной информацией об Акции, ее организаторе, правилах проведения, сроках и порядке получения призов можно ознакомиться на сайте www.jcb.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).