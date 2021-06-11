ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству

ПСБ предоставил ООО "Уральская мясная компания" (входит в ГК «Таврос») кредит в размере около 2 млрд рублей сроком до июля 2025 года. Финансирование предназначено для реализации инвестиционного проекта по строительству в Республике Башкортостан двух свинокомплексов на 5400 голов. Этот проект является одним из приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство свинины в живом весе более 18 тысяч тонн в год. Продукция будет поставляться не только на мясоперерабатывающие предприятия Башкортостана и близлежащих регионов, но и за пределы Приволжского федерального округа.

Старший вице-президент – руководитель департамента продаж корпоративным клиентам ПСБ Ольга Чебаевская отметила: "ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов АПК, и мы рады принять участие в финансировании такого значимого инвестиционного проекта в Башкортостане, используя, в том числе, механизм льготного кредитования по госпрограмме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уверены, что наше сотрудничество с "Уральской мясной компанией" будет способствовать как росту объемов выпускаемой продукции клиента, усилению его позиций на рынке, так и созданию дополнительных рабочих мест в республике".

Для справки: ООО "Уральская мясная компания" входит в группу компаний «Таврос». ГК ТАВРОС - это крупный динамично развивающийся вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, локализованный в Республике Башкортостан. На текущий момент в структуру Группы входят предприятия специализирующихся на: растениеводстве, хранении и подработке зерновых и масличных культур, производству комбикормов, молока, сахара и кондитерских изделий, животноводству и мясопереработке. Производственные предприятия ГК ТАВРОС демонстрируют высокие производственные результаты: ООО «Башкир-Агроинвест» входит в ТОР-33 землепользователей России и занимает лидирующие позиции по валовым сборам и урожайности зерновых культур и сахарной свеклы в регионе, ООО «Башкирская мясная компания» в 2020 году вышла на 15 место в рейтинге топ-20 производителей свинины в России и демонстрирует лидерство по эффективности