Победителем соревнований оперативного персонала ТЭЦ компании En+ Group стала команда Усть-Илимской ТЭЦ

В Иркутске выбрали лучших оперативников ТЭЦ, за звание которых пять дней боролись восемь команд, сообщают в компании.

Победителем соревнований оперативного персонала ТЭЦ высокого давления компании En+ Group стала команда Усть-Илимской ТЭЦ. Второе место заняла команда Ново-Иркутской ТЭЦ, на третьем – команда ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское). Победителями конкурса «Лучший по профессии» признаны – начальник смены электростанции Максим Шаталов (Усть-Илимская ТЭЦ), начальник смены электроцеха Дамир Ситдиков (Усть-Илимская ТЭЦ), начальник смены котельного цеха Евгений Кошовер (ТЭЦ-10, Ангарск), начальник смены турбинного цеха Евгений Туркин (ТЭЦ-10), машинист центрального теплового щита управления котлами Владислав Андреев (ТЭЦ-10), машинист центрального теплового щита управления турбинами Владислав Розиченко (ТЭЦ-9), электромонтер по обслуживанию электрооборудования Владимир Елизов (ТЭЦ-11).

Всего участниками соревнований стали 64 сотрудника Байкальской энергетической компании – специалисты ТЭЦ-6 (Братск), ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 (Ангарск), ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское), Усть-Илимской ТЭЦ, Ново-Иркутской ТЭЦ, Ново-Зиминской ТЭЦ. Впервые в соревнованиях приняла участие команда из Нижнего Новгорода, которая представила коллектив Автозаводской ТЭЦ (ГК «Волгаэнерго»). Соревнования проходили на учебно-тренировочном полигоне Пожарной охраны «Иркутскэнерго» и в Корпоративном университете En+ Group.

Смоделированные для конкурса условия схожи с задачами, которые сотрудникам необходимо регулярно решать на рабочих местах.

Участникам предстояло ответить на теоретические вопросы, а также реализовать практические кейсы – оперативно отреагировать на нештатные ситуации, выполнить задачи в команде. Шесть этапов соревнований включали в себя проверку знаний нормативно-технической документации, оказание доврачебной помощи, анализ видеосюжета – поиск нарушений техники безопасности, запечатлённых на специально подготовленном видео, решение режимных задач, противоаварийную тренировку, эстафету по ликвидации возгорания. Баллы, набранные командами на каждом из этапов, шли в общий зачёт соревнований. Выполнение конкурсных заданий оценивали 34 судьи, в том числе профессиональные пожарные, спасатели, врачи.

Такие мероприятия позволяют поддерживать и совершенствовать мастерство оперативных сотрудников и отмечать по заслугам профессионализм энергетиков, трудящихся на передовой, именно от них зависит надёжная работа оборудования и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

– Развитие сотрудников и профессиональный рост - в числе главных приоритетов компании En+ Group. Соревнования оперативного персонала ТЭЦ давно стали традицией в наших коллективах. Пандемия не позволила провести конкурс в прошлом году и мы рады, что смогли возобновить эту важную практику. Судьи отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и командную работу в решении производственных задач, а также помогли нашим специалистам выделить области, на которые необходимо обратить особое внимание для повышения мастерства. Поздравляю команду Усть-Илимской ТЭЦ с победой и всех участников соревнований с успешным прохождением испытаний, ведь умение эффективно выходить из нештатных ситуаций, оказывать доврачебную помощь пострадавшим, выполнять оперативную работу – важнейшие навыки в условиях реального производства, – руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.