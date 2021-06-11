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115 случаев коронавируса обнаружено в Приангарье за сутки

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Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 11 июня. Согласно информации, всего с начала пандемии COVID-19 в Приангарье обнаружили у 71 214 человек, умерли от вируса 2 636 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 115 человек, выздоровели – 123, умерли – 8.

В Приангарье за последние сутки развернуто дополнительно 207 коек, всего – 2 297.

Губернатор Иркутской области сообщил, что надо быть готовым к негативному сценарию. Вчера в регионе было принято решение отменить культурно-массовые мероприятия из-за ухудшения эпидобстановки.  В соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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