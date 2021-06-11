У пациентов с коронавирусом возникают проблемы со слухом

Почти у четверти (18-23%) пациентов с коронавирусом возникает заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Госпожа Пшеничная пояснила, что это обратимый симптом и его можно вылечить.

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический»,— сказала госпожа Пшеничная. Она добавила, что в 1,5-2% случаев остаточные проявления данного симптома могут наблюдаться несколько недель после выздоровления.

Наталья Пшеничная отметила, что в единичных случаях после перенесенной инфекции отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. «Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении»,— сообщила эпидемиолог.