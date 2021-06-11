Культурный код: МТС создала цифровой каталог «Деревянный Иркутск»

«МТС» в рамках федерального проекта «Культурный код» представила цифровой каталог «Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы». Расшифровка значений орнаментов и символов, изображенных на деревянных памятниках архитектуры Иркутска впервые издана сразу в двух форматах: в виде красочного бумажного и электронного каталога.

В проект «Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы» вошли символы с 30-ти иркутских домов. Каталог разделен на тематические разделы: верхнее небо, среднее небо, земной ярус и образы человека – всего описано около 40-ка символов.

Вместе с экспертом проекта — культурологом, экскурсоводом Лилией Ладик — были отобраны ключевые символы домовой резьбы на иркутских домах, отсняты и собраны в виде бумажного и электронного каталога. В его создании также приняли участие горожане, которые предлагали свои любимые постройки и памятники архитектуры с интересными символами на наличниках.

Теперь, зная значения символов домовой резьбы, пришедшую к нам из далеких веков, каждый житель и гость Иркутска с помощью этого буклета может верно истолковать и понять все тайны резных орнаментов.

Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области.

«Чтобы сохранить культурное наследие и сделать Иркутск еще более привлекательным для туристов и горожан, мы с помощью цифровых технологий, совместно с экспертом подготовили современный каталог. Мы постарались наглядно и доступно рассказать о значениях орнамента, изображенных на зданиях и надеемся, что проект станет вкладом в сохранение деревянного наследия Иркутска, — рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

«Мы рады поддерживать инициативы компаний, направленные на повышение культурной и туристической привлекательности Иркутска. Деревянное зодчество составляет едва ли не самую самобытную часть культурного наследия Иркутска и признается уникальным историческим и культурным феноменом. Это и есть наш городской «Культурный код». Здорово, что благодаря цифровым технологиям возможно «оживить» и сохранить историю города», -- подчеркнул начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов.

«Важно, что проект о символике домовой резьбы может стать для многих людей толчком, чтобы погрузиться в культуру прошлых веков – они могут открыть для себя эту страницу истории – могут начать передавать знания своим детям или просто станут бережнее относиться к этим домам», — добавила эксперт проект, культуролог Лилия Ладик.

Весь тираж печатной версии каталога «Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы» в количестве 500 экземпляров безвозмездно передан волонтерам городской общественной акции «Фасадник», а также в информационно-туристскую службу Иркутска, в музеи и библиотеки региона. А с электронной версией каталога можно ознакомиться на сайте.

О проекте «Культурный код» -- это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов.