Цех по производству рыбной продукции открыли в Ангарске

В Ангарске открыли цех по производству рыбной продукции и полуфабрикатов. Оборудование для новых производственных линий закупили за счёт средств гранта на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств, который предприятие получило в 2019 году.

В новом цехе площадью 500 кв. м установлено современное технологическое оборудование, позволяющее производить рыбно-овощные консервы. Это новый для региона вид продукции. Кроме того, в цехе установлен пельменный аппарат мощностью около 300 кг/час для производства рыбных пельменей и вареников. Отличительная особенность планируемой к производству продукции – детская линейка полуфабрикатов, которые будут выпускаться в форме ракушек, солнышка, смайликов, фигурок животных и т. д. Выпускаемая продукция ориентирована на внутренний и внешний рынки.

На средства гранта приобретены также вакуумные машины для упаковки продукции, в том числе одна – с газовым оборудованием (т. е. продукция будет упаковываться в газовую среду, что увеличит сроки её хранения). Для дезинфекции на предприятии установлены современные санпропускники и установка «холодный туман».

Цех открыт на базе рыбоперерабатывающего предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей рыбной продукции на территории Иркутской области. Предприятие работает с 2002 года, в его ассортименте – свыше 150 наименований. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества. Производство сертифицировано по международной системе. Продукция компании представлена на рынке Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Красноярского края, а также за рубежом. В 2018 году предприятие включено в реестр экспортеров, имеет разрешение на экспорт в Монголию, Китай, страны Евразийского экономичекого союза, завершается процедура оформления разрешения на экспорт в страны Европейского Союза. Ждут продукцию предприятия, в том числе и новые виды из открывшегося цеха, в Казахстане. В декабре 2020 года предприятие получило сертификат Международного сертификационного центра «Халяль», что также позволит расширить перечень стран экспорта.

По словам руководителя предприятия Ольги Шарпинской, ежемесячно на предприятии выпускается порядка 100 тонн всех видов продукции. Новое производство позволит увеличить объём продукции в два раза.