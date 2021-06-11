Ритейлер «Восточный союз» проведет первую конференцию для поставщиков

«Восточный союз», объединение ритейлеров ДФО и СФО, проведёт первую конференцию для поставщиков «Время союза». Мероприятие состоится 16 июня 2021 г. в Москве в отеле Sheraton в Шереметьево одновременно в офлайн и онлайн форматах, к участию приглашены более 300 компаний, сообщили в пресс-службе союза.

Ольга Наумова, генеральный директор:

– Наша цель – открытая коммуникация с потенциальными партнёрами: грамотная работа с поставщиками во многом определяет успех нашего проекта, мы с самого начала делаем ставку на прямой честный диалог с коллегами, поэтому при подготовке конференции мы постарались уйти от традиционного монолога к интерактивным форматам обсуждения общих задач. Мы приглашаем к участию всех заинтересованных в сотрудничестве коллег по рынку, будем рады с кем-то познакомиться, с кем-то повстречаться вновь и обсудить возможные коллаборации в рамках развития «Восточного союза».

В ходе конференции участникам будет представлена команда «Восточного союза», общая стратегия и подходы к организации работы холдинга, ключевые отличия объединения от других игроков, формирование цепочек поставок, планы по развитию хабов и т.д.

Представители маркетинговой компании Nielsen в России расскажут об общей рыночной ситуации в ритейле Сибири и Дальнего Востока и положении в ней «Восточного союза». Основная часть конференции будет посвящена обсуждению категорийной стратегии, общению специалистов в рамках отдельных категорий и обсуждению маркетинговых инициатив.

Для аккредитации необходимо заполнить форму: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdic45rTeUBSCxanpT4cubMBuOfS0FwL4hObAFaeJt9UB367Q/viewform

В стратегический альянс «Восточный союз» входят крупнейшие ритейлеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России – «Красный Яр», «Самбери» и «Слата». О создании альянса было объявлено 11 мая. Миссия альянса – обеспечение доступности продуктов и товаров повседневного спроса по справедливой цене для жителей региона и ускоренное развитие современных форматов торговли на территориях СФО и ДФО, ключевая задача -получение долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения совместных задач. В рамках объединения, в частности, централизуются стратегия развития, категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие СТМ и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и т.д. Управляющей компанией союза является ООО «Восточные розничные сети». Штаб-квартира «Восточного союза» расположена в Иркутске.