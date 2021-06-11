Повышение уровня воды в реках Иркутской области прогнозируют метеорологи

По информации метеорологов, 12-13 июня на реках Приангарья ожидают повышение уровня воды.



На реках Иркут, Китой, Белая, Ока – на 70-100 сантиметров, на реках Белая, Ока 13 июня – повышение на 20-70 сантиметров, на реках Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров, на реках Ленского бассейна ожидается преимущественно понижение уровней воды на 10-45 сантиметров.

Контроль гидрометеорологических параметров и уточнение обстановки, складывающейся на территории районов и населенных пунктов, ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба МЧС.