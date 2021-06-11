Электронные квитанции получают 362 тыс. клиентов «Иркутской энергосбытовой компании»

Услуга рассылки документов на оплату коммунальных услуг набирает популярность и растет ежемесячно. Так, с января 2021 года «Иркутская энергосбытовая компания» увеличила число электронных платежных документов на 20 657, сообщают в компании.

Квитанции в электронном варианте с каждым днем становятся всё более популярными. Активнее всего выбирают платёжные документы в онлайн формате иркутяне, на втором месте жители Ангарска и на третьем братчане. Электронная квитанция – это удобный способ получать счет на оплату без сбоев в начале каждого месяца, независимо от того, где географически находится клиент

Особенно это актуально в летний период, когда многие жители переезжают на дачи или уезжают в отпуска, из-за чего не могут своевременно забрать платежный документ в бумажном варианте. Кроме того, каждый житель Иркутской области может внести свой небольшой вклад в сохранение зеленых легких планеты, ведь электронный документ – это экологично.

Настроить получение квитанции в онлайн-формате можно в личном кабинете​ на сайте компании или мобильном приложении​ «Иркутскэнергосбыт». В настройках пользователю необходимо проверить адрес электронной почты, а после надо нажать галочку​ в соответствующей строке: «Способ получения счета на оплату» – «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

– Получение квитанци в электронном варианте – одна из многих услуг, которую сегодня клиенты компании могут получать дистанционно, без посещения офиса. И мы видим, что с каждым месяцем все больше наших клиентов выбирают именно этот сервис, ведь это не только удобно, но и экологично, – Андрей Харитонов, директор Иркутскэнергосбыт.