Празднование Дня России в Иркутской области перенесли в онлайн

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщают в администрации области.

Оно должно было пройти 12 июня в Иркутске в сквере имени Кирова. Однако, по рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии региона, от празднования в обычном формате пришлось отказаться и перенести в онлайн.

Специалисты Иркутского областного Дома народного творчества создали видеопроект, который состоит из двух частей.

Первая представляет собой фильм «Великий Невский. Сибирская история». 12 июня в России отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского. Фильм напоминает о жизни и подвигах великого князя, о его путешествии в Центральную Азию. Зрители узнают о людях и событиях, которые связывают имя Александра Невского с современностью и отчасти с Сибирью. Фильм был снят Иркутским областным Домом народного творчества при участии сотрудников Иркутского областного краеведческого музея и Музея истории города Иркутска.

Вторая часть видеопроекта – это выступления 12 солистов и творческих коллективов Иркутской области. Яркие танцевальные номера представят иркутские детские и взрослые хореографические объединения, в том числе «Аллегро», «Оранжевый кот», «Узорочье» и «Фантазия». Также в концерт вошли записи выступлений ансамбля народных инструментов «Байкальский серпантин» из Слюдянки, сводного хора Иркутской области.

Трансляция видеопроекта состоится 12 июня в 14:00 на телеканале «АИСТ» и на YouTube-канале ИОДНТ.