Памятную доску писателю и публицисту Леониду Бородину установили на одной из станций КБЖД

Это станция Маритуй Кругобайкальской железной дороги, сообщили в администрации области.

Установку памятной доски на станции Маритуй, где провел детство писатель, инициировали вдова и дочь Леонида Ивановича. Семья писателя взяла на себя все расходы по изготовлению. ОАО «Российские железные дороги» разрешили установить доску на здании станции. Этот вопрос прорабатывался Правительством Иркутской области совместно с администрацией Слюдянского муниципального района Иркутской области.

Своей малой родине, станции Маритуй, Леонид Бородин посвятил книгу «Год чуда и печали», удостоенной в 2007 году Большой литературной премии «Ясная поляна». На протяжении 20 лет Леонид Иванович возглавлял литературно-публицистический журнал «Москва». Преподавал в Литературном институте имени А.М. Горького. В 2005 году включён в список членов Общественной палаты по назначению президента Российской Федерации.