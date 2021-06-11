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Движение ограничат по улице Ипподромной в Иркутске

С 13 июня по 14 июня движение ограничат напротив дома 109/1. Это связано с проведением аварийных земляных работ по ремонту сетей водоснабжения и канализации, сообщают в мэрии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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