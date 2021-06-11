Банк России повысил ключевую ставку на 0,5%

Банк России поднял ключевую ставку на 0,5%, как и ожидал рынок, до 5,5%.

Это хорошая новость для российского рубля. Росстат зафиксировал в мае инфляцию на уровне 0,7% м/м и 6,0% г/г. Мы отдельно отмечаем, что инфляционные ожидания граждан находятся на четырехлетнем максимуме. В мае они составили 11,3% на год вперед. Сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 года, когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас. Высокие инфляционные ожидания приводят к тому, что люди начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растет, еще сильнее разгоняя инфляцию.

Естественно, подъем ставки — это рост ставок по вкладам и кредитам. При этом пока рост ставок по кредитам обгоняет рост ставок по депозитам. Банкиры любят дополнительную маржу. Однако в ближайшее время данный тренд, вероятно, прекратится. Это очень обрадует вкладчиков «Сбера» и других крупных розничных банков. Стоит напомнить, что таргет Банка России по инфляции составляет 4%, даже в этом случае логичным выглядит коридор ключевой ставки в 6-8%.

Ну и в заключение про курс рубля. В более долгосрочном плане мы ожидаем роста цена на нефть, а рубль – это сырьевая валюта. На конец года мы видим по Brent $80-90, а планка $100 будет взята в течение пару лет. Наш долгосрочный таргет по паре доллар/рубль составляет 60-65. Думаю, таким будет курс на конец 2022. В конце 2021 года мы ожидаем доллар/рубль – 67-68, евро/рубль – 80-82.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»