Новости

Крупный лесной пожар в Катангском районе локализуют к 14 июня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что крупный лесной пожар в Катангском районе планируется локализовать к 14 июня.

«Огонь полыхает на более чем 30 тысячах гектаров. За сегодняшний день площадь не изменилась. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики региона – нет. На тушении задействованы 164 человека, 16 единиц техники. С воздуха помогают два вертолета МИ-8», – отметил глава региона.

С 13 числа по юго-восточной кромке начнет работать ИЛ-76.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
«Мы ожидаем рост турпотока на Байкал»
«Успевайте занимать места». В Иркутске обсудили планы по развитию туристических проектов на Байкале
Виртуальный Байкал увидят в ОККО
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании