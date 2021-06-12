Крупный лесной пожар в Катангском районе локализуют к 14 июня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что крупный лесной пожар в Катангском районе планируется локализовать к 14 июня.

«Огонь полыхает на более чем 30 тысячах гектаров. За сегодняшний день площадь не изменилась. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики региона – нет. На тушении задействованы 164 человека, 16 единиц техники. С воздуха помогают два вертолета МИ-8», – отметил глава региона.

С 13 числа по юго-восточной кромке начнет работать ИЛ-76.