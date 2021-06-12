Виртуальный концертный зал за 1 млн рублей создали в Усолье-Сибирском

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Усолье-Сибирском создан и открыт виртуальный концертный зал на 90 мест в детской музыкальной школе, деньги на создание пространства – один миллион рублей – выделили из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Фото правительства Иркутской области

«Появление виртуального зала в детской музыкальной школе, в первую очередь, повысит качество получения дополнительного образования. Учащийся смогут смотреть выступления музыкантов-виртуозов, концерты известных коллективов нашей страны. По сути, это настоящий мастер-класс от профессионалов, возможность увидеть высочайшее исполнение музыкальных произведений. Виртуальный концертный зал позволит увеличить количество интересных мероприятий в школе и привлечь новых слушателей», – отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Специалисты учреждения разработали специальную программу с привлечением усольских школьников. Всего планируется проводить около полусотни показов в год. Вниманием будет охвачены и семейная аудитория, и люди старшего возраста.

Виртуальный концертный зал в Усолье-Сибирском стал шестым, созданным в регионе в 2021 году. Всего в Иркутской области теперь работает 11 таких цифровых пространств. В следующем году планируется создать еще пять виртуальных залов, они появятся в Черемхово, Тайшете, Алзамае, Бирюсинске и Слюдянке.