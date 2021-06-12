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Продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам ограничили в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам, пишет РИА Новости.

Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в России 1 октября 2021 года. При этом некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

Финансовые организации, брокеры, инвестиционные советники обязаны будут предоставлять физическому лицу полную и достоверную информацию по сделке и ее возможным рискам. ЦБ сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий.

«Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляла таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключала договоры с не прошедшими тестирование физлицами или тестирование которых было проведено с нарушениями установленных требований, либо предлагала неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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