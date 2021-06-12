Противоэпидемические меры в Иркутской области ужесточат на четыре недели

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Для проверки соблюдения ограничений проведут рейды, сообщают в администрации области.
Воздержаться от проведения мероприятий в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 2021 года рекомендуют:
- общественным объединениям,
- структурам территориального общественного самоуправления,
- трудовым коллективам,
- органам управления юридическими лицами,
- собраниям собственников недвижимого имущества,
- органам (организациям), наделенным публичными полномочиями на территории муниципальных образований.
Развлекательные, досуговые мероприятия запрещаются с 12 июня 2021 года, кроме демонстрации концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков, деятельность которых должна осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений.
Спортивные и физкультурные состязания с 12 июня 2021 года могут проводиться только без зрителей.
Напомним, что 12 июня 144 человека с коронавирусом госпитализированы в Иркутской области. Заболели за день ковидом 112 людей, выздоровели – 120, умерли – семь. Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксировано 71,3 тысячи случаев заболевания.