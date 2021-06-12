Противоэпидемические меры в Иркутской области ужесточат на четыре недели

Для проверки соблюдения ограничений проведут рейды, сообщают в администрации области.

Воздержаться от проведения мероприятий в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 2021 года рекомендуют:

общественным объединениям,

структурам территориального общественного самоуправления,

трудовым коллективам,

органам управления юридическими лицами,

собраниям собственников недвижимого имущества,

органам (организациям), наделенным публичными полномочиями на территории муниципальных образований.

Развлекательные, досуговые мероприятия запрещаются с 12 июня 2021 года, кроме демонстрации концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков, деятельность которых должна осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений.

Спортивные и физкультурные состязания с 12 июня 2021 года могут проводиться только без зрителей.

Напомним, что 12 июня 144 человека с коронавирусом госпитализированы в Иркутской области. Заболели за день ковидом 112 людей, выздоровели – 120, умерли – семь. Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксировано 71,3 тысячи случаев заболевания.