Власти Приангарья заявили об отсутствии в регионе загрязнения воздуха из-за лесных пожаров

Глава Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отсутствуют случаи высокого загрязнения воздуха из-за лесных пожаров.

«На сегодняшний день ни одно возгорание, к счастью, не угрожает населенным пунктам. Но, знаю, что жители чувствовали запах гари. Эту ситуацию мы также мониторим. Сейчас обстановка – в пределах нормы. У нас не зафиксировано случаев высокого загрязнения воздуха. Нет превышений предельно допустимых концентраций оксида углерода», – сообщил Кобзев.

Губернатор напомнил, что в регионе действует противопожарный режим, согласно которому посещение леса запрещено.

Напомним, действующими на утро 12 июня оставались два ранее обнаруженных возгорания в Катангском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов 31937 га. Три вновь зарегистрированных в Братском районе пожара начались по вине местного населения на незакрепленных за арендаторами участках. Возгорание в Усть-Илимском районе возникло на арендованной территории предположительно из-за грозового разряда.