Режим чрезвычайной ситуации объявлен в лесах Катангского района из-за крупного пожара

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что в лесах Катангского района объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара.

«В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для ее ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч га», – отмечают спасатели.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за 4 секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут. Кроме него, в тушении задействованы 394 человека и 70 единиц техники, в мониторинге и обслуживании лесных пожаров участвуют 12 воздушных судов минлеса.

По состоянию на утро 13 июня на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34149,4 га: Братский район – 1, Катангский - 1, Киренский - 1, Мамско-Чуйский - 1, Усть-Илимский - 4, Усть-Кутский - 2, Усть-Удинский - 1, Чунский – 2. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, глава Приангарья Игорь Кобзев ранее сообщил, что потушить крупный пожар в Катангском районе планируется к 14 июня.