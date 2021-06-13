Мужчина сорвался со скалы на Байкале во время фотографирования

Байкальский поисково-спасательный отряд на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что накануне в часть поступило сообщение, что на мысе Шаманский недалеко от автомобильной трассы со скалистого обрыва в воду упал мужчина во время фотографирования.

Фото Байкальского поисково-спасательного отряда

После известия трое спасателей Слюдянского подразделения БПСО на катере «Стрингер-550Р» прибыли на место происшествия уже через 10 минут. Под скалой они обнаружили мужчину, который к этому времени самостоятельно выплыл из воды и ожидал помощь.

Пострадавшим оказался житель Иволгинского района Республики Бурятия 1982 года рождения. Он рассказал что во время фотографирования потерял равновесие и сорвался вниз. «По стечению счастливых обстоятельств во время падения мужчина не упал на камни. Спасатели доставили его до берега и в удовлетворительном состоянии передали жене. От госпитализации пострадавший отказался», – отмечается в сообщении.