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Рекордное за полгода число больных COVID-19 госпитализированы за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса, согласно которым за сутки в Приангарье госпитализировано рекордное число больных COVID-19 – 172 человека. Ранее большее количество людей, попавших за день в больницы, регистрировалось лишь 6 декабря 2020 года – 179 людей.

Всего в больницах региона сейчас находятся 2037 человек. Заболели за последние сутки 113 людей, выздоровели – 77, умерли – восемь людей с ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 71,4 тысячи человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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