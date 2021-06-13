Рекордное за полгода число больных COVID-19 госпитализированы за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса, согласно которым за сутки в Приангарье госпитализировано рекордное число больных COVID-19 – 172 человека. Ранее большее количество людей, попавших за день в больницы, регистрировалось лишь 6 декабря 2020 года – 179 людей.

Всего в больницах региона сейчас находятся 2037 человек. Заболели за последние сутки 113 людей, выздоровели – 77, умерли – восемь людей с ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 71,4 тысячи человек.