Детей из трех лагерей в Приангарье отправят домой из-за обнаружения COVID-19 у работников

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что детей, отдыхающих в трех лагерях Иркутской области, отправят домой из-за обнаружения у сотрудников организаций коронавируса.

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

Досрочно прекращен сезон в лагере «Здоровье», где ковид обнаружили сразу у нескольких работников – дети и персонал распущены по домам. «Со 2 сезона лагерь планирует возобновить работу. Конечно, если к этому не будет препятствий. Сотрудников продолжают еженедельно проверять на ковид», – отметил Кобзев.

Положительный тест на COVID-19 обнаружен у вожатого лагеря «Звездный», потому для всех детей, которые были в контакте с ним (целый корпус), сезон закончился досрочно.

По словам главы региона, в названных выше лагерях сезон открывали c соблюдением всех профилактических мер. Родителям было запрещено посещать детей. Всем вожатым сделали ПЦР-тесты за три дня до начала сезона.

«А вот в частном лагере спорта и отдыха «Эдельвейс» в поселке Ангасолка вообще «отличились»! Отдыхали 180 человек. Хотя разрешено было всего 105! Нарушение устранили. Но тут новая проблема – у трех работников подтвердился ковид. Роспотребнадзор выдал предписание направить детей по домам. Вывозить их начнут в понедельник», – сообщил губернатор.

Сейчас в регионе работает 714 оздоровительных лагерей, где отдыхают более 51800 ребят. Ведется ежедневный мониторинг обстановки.