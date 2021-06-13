Мэр Иркутска Руслан Болотов улетел в Дубай за счет администрации города

Администрация Иркутска оплатила билеты в Дубай мэру города Руслану Болотову, сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на документацию, опубликованную в Госзакупках.

Акт приема-передачи билетов

«Стоимость билетов составила 247,3 тысячи рублей: из Иркутска в Москву и обратно — 196,1 тысячи рублей, по маршруту Москва – Дубай – Москва – 51,2 тысячи рублей. Билеты куплены по контракту с «Центральным агентством воздушных сообщений» на «услуги, связанные с направлением работников в служебную командировку», – отмечает издание.

Акт приема-передачи билетов

Мэр улетел в Дубай 11 июня, вернется обратно – 20 июня. Начальник управления по информационной политике администрации Роман Синтоцкий подтвердил изданию, что Болотов в настоящее время находится в командировке.