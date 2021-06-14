Площадь действующих лесных пожаров в Приангарье за сутки сократилась на 6,2 тысячи га – до 33,7 тысячи га

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что площадь лесных пожаров в регионе за сутки сократилась до 33,7 тысячи га – на 6,2 тысячи га.

На утро 13 июня пожары фиксировались на площади почти 40 тысяч га, 14 июня – 33,7 тысячи га, это возгорания в Катангском, Усть-Илимском и Усть-Удинском районах.

Кроме того, действуют три вновь обнаруженных возгорания на общей площади 15 га: два в Усть-Илимском районе и один – в Усть-Кутском. Причина одного – грозы, остальные произошли по вине местного населения.

В тушении лесных пожаров было задействовано 209 пожарных-десантников, 136 работников лесопожарных станций, 127 мобилизованных граждан и 91 единица наземной техники.

«Самолетом Ил-76 МЧС России произведено четыре слива воды общим объемом 84 тонны на крупный пожар в Катангском районе. Обработано 1800 метров кромки огня. Также на тушении этого очага работали два вертолета Ми-8 МЧС России. Они обработали 490 метров кромки пожара, слив за 49 раз 147 тонн воды. В авиамониторинге лесопожпрной обслановки 13 июня участвовало шесть легкомоторных самолетов и четыре Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 55 часов 48 минут», – говорится в сообщении.