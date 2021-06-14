Количество коек для больных COVID-19 в Приангарье за неделю увеличили более чем в 2 раза

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что число коек для больных коронавирусом в регионе за неделю увеличили более чем в 2 раза – до 2,7 тысяч. Решение об открытии новых мест связано с ростом тяжелого течения заболеваемости ковидом.

«У большинства вновь выявляемых случаев болезнь протекает очень тяжело. Поэтому резко возросла необходимость в госпитализации таких пациентов. В сегодняшней сложной санитарно-эпидемиологической обстановке важно мобилизовать все силы и ресурсы. Койки в медучреждениях разворачивают в ежедневном режиме, необходимые лекарственные препараты поступают в госпитали регулярно. За неделю количество коек увеличили на 1300. Также соответствующие органы контролируют наличие лекарств в аптеках», – отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Напомним, накануне было зафиксированное рекордное за полгода число госпитализированных за сутки с коронавирусом. Сейчас в больницах области от COVID-19 лечат 2,1 тысячи людей.