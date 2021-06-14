Администрация Иркутска прокомментировала поездку мэра Болотова в Дубай

Начальник управления по информационной политике администрации Иркутска Роман Синтоцкий прокомментировала информационному порталу IRK.RU поездку мэра города Руслана Болотова в Дубай.

По информации Синтоцкого, Руслан Болотов действительно находится за границей, и цель поездки – обучение по федеральной программе, в которой участвуют сто городов, в том числе Иркутск. Оплачивает поездку не городская администрация, а структура ВЭБ.РФ, деньги за купленные билеты потом вернут.

Напомним, 13 июня ИА «ИрСити» со ссылкой на официальную документацию сообщило, что мэр города Иркутска Руслан Болтов отправился из Иркутска через Москву в Дубай, стоимость билетов составила 247,3 тысячи рублей в оба направления, их оплатила мэрия Иркутска.