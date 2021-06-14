Фитнес-клубы, СПА-салоны, бассейны и парки закрыли в Бурятии из-за коронавируса

Власти Республики Бурятия сообщили на официальном сайте, что у 82% находящихся в стационарах пациентов с коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме. Число госпитализированных увеличилось в 3,4 раза с начала июня. В связи с необходимостью срочных мер по разобщению населения и минимизации контактов введены дополнительные ограничения:

до 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны;

до 1 июля работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений;

приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключения составят для членов сборных команд республики, которым нельзя прерывать тренировочный процесс накануне важных национальных и международных стартов, тренировки будут проходить при строгом соблюдении профилактических мер;

приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий;

до 1 июля прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники;

парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объема профилактических мер и по предварительной записи;

в связи с ростом заболеваемости среди молодежи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних;

обязательно соблюдение самоизоляции жителями республики в возрасте 65 лет и старше;

работодателям рекомендовано предусмотреть введение гибкого графика работы сотрудников с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте.