Сам мэр Иркутска Болотов прокомментировал свою поездку в Дубай за государственные деньги

Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о своей поездке в Дубай на деньги из государственной казны, его слова опубликовала администрация города на официальной странице «ВКонтакте».

«Это уникальная практика, когда за счет федерального центра у руководителей муниципалитетов есть возможность напрямую познакомиться с мировым опытом ведения городского хозяйства, решения ключевых вопросов. Предполагается посещение предприятия по переработке бытовых отходов, у нас будет возможность ознакомиться с примерами эффективных автоматизированных городских решений и принципами работы концепции «Умного города», внедрение которого мы планируем в Иркутске», – пояснил Руслан Болотов.

В сообщении отмечается, что в Дубае с 14 по 18 июня проводится зарубежная стажировка для повышения квалификации руководителей российских муниципалитетов. Проект разработан Московской школой управления СКОЛКОВО в партнерстве с Институтом «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой по инициативе ВЭБ.РФ.

Обучение финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, за исключением командировочных расходов на перелет и проживание команд. Всего обучение по программе проходят 500 человек, они посещают лекции, установочные сессии, работают в группах. «На них ведется разбор и внедрение актуальных и эффективных практик развития городов, команды знакомятся с современными решениями зарубежных городов по различным направлениям в сфере ЖКХ, градостроительства, экологии, организовываются встречи с потенциальными инвесторами и ведущими представителями мирового бизнес-сообщества», – отмечает мэрия.

Цели мероприятий – обмен международным опытом и анализ во время дискуссий возможности адаптации управленческих моделей и инновационных технологических решений под аналогичные задачи в городах Российской Федерации.

Напомним, 13 июня ИА «ИрСити» со ссылкой на официальную документацию сообщило, что мэр города Иркутска Руслан Болтов отправился из Иркутска через Москву в Дубай, стоимость билетов составила 247,3 тысячи рублей в оба направления, их оплатила мэрия Иркутска. Позже начальник управления по информационной политике администрации Иркутска Роман Синтоцкий пояснил, что мэр уехал за границу на обучение, и деньги за поездку администрации вернет ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ – это российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.