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Бурятия увеличила расходы на борьбу с коронавирусом

На все мероприятия необходимо почти 300 млн рублей, сообщают в правительстве республики.

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Дополнительно из республиканского бюджета будет направлено свыше 200 млн рублей на приобретения 76 новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов и реанимационных кроватей и кислородных концентраторов. 

В медицинских организациях, которые перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, растет потребность в кислороде. Это связано с тем, что большинство пациентов, получающих лечение в стационарах – это пациенты с тяжелой формой заболевания, с пневмонией.

Всего в республике на сегодняшний день госпитализировано 2044 человека, из них 1683 - с внебольничной пневмонией. Это 82 процента. Необходимы новые реанимационные койки. Дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ составляет 76 единиц. Ориентировочная стоимость всего требуемого оборудования и аппаратов - 215 млн рублей, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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