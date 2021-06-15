Сбер выяснил, как россияне видят финансовую независимость

63% жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведённое накануне Дня России (Дня независимости). Материальную свободу, по мнению россиян, прежде всего дают достойная зарплата и накопления.
Финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).
Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года. Раньше всего, ещё до 24 лет, становятся или хотят стать финансово независимыми жители Ижевска, Перми, Оренбурга, Хабаровска, Барнаула, Челябинска, Иркутска, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Воронежа и Екатеринбурга.
По мнению россиян, финансово независимого человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живёт в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).
Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 82% респондентов. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тыс. рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей).
Для трети россиян (33%) важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Самые высокая оценка накоплений, необходимых для материальной свободы, у жителей Москвы (6,39 млн рублей), Кемерово (4,2 млн рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 млн рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн рублей.
Для 32% важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. При этом молодёжь (18–30 лет) чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение (50–60 лет) — на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).
Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.
Наталья Алымова
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка
Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
Приложение 1.
Доля жителей российских городов, которые считают себя финансово независимыми
|
Астрахань
|
61%
|
Барнаул
|
68%
|
Владивосток
|
74%
|
Волгоград
|
58%
|
Воронеж
|
62%
|
Екатеринбург
|
62%
|
Ижевск
|
55%
|
Иркутск
|
69%
|
Казань
|
57%
|
Кемерово
|
64%
|
Киров
|
57%
|
Краснодар
|
61%
|
Красноярск
|
71%
|
Липецк
|
60%
|
Махачкала
|
61%
|
Москва
|
64%
|
Набережные Челны
|
57%
|
Нижний Новгород
|
58%
|
Новокузнецк
|
65%
|
Новосибирск
|
74%
|
Омск
|
64%
|
Оренбург
|
58%
|
Пенза
|
57%
|
Пермь
|
58%
|
Ростов-на-Дону
|
58%
|
Рязань
|
56%
|
Самара
|
57%
|
Санкт-Петербург
|
63%
|
Саратов
|
58%
|
Тольятти
|
58%
|
Томск
|
66%
|
Тюмень
|
62%
|
Ульяновск
|
57%
|
Уфа
|
58%
|
Хабаровск
|
74%
|
Челябинск
|
61%
|
Ярославль
|
59%
Приложение 2.
Возраст, в котором жители российских городов обрели или хотели бы обрести финансовую независимость
|
Астрахань
|
24,3
|
Барнаул
|
23,4
|
Владивосток
|
25,0
|
Волгоград
|
24,6
|
Воронеж
|
23,8
|
Екатеринбург
|
23,8
|
Ижевск
|
23,0
|
Иркутск
|
23,5
|
Казань
|
25,3
|
Кемерово
|
24,5
|
Киров
|
23,5
|
Краснодар
|
24,3
|
Красноярск
|
23,5
|
Липецк
|
24,5
|
Махачкала
|
23,7
|
Москва
|
27,9
|
Набережные Челны
|
25,4
|
Нижний Новгород
|
25,7
|
Новокузнецк
|
24,6
|
Новосибирск
|
24,9
|
Омск
|
24,0
|
Оренбург
|
23,1
|
Пенза
|
24,5
|
Пермь
|
23,0
|
Ростов-на-Дону
|
24,7
|
Рязань
|
25,4
|
Самара
|
25,6
|
Санкт-Петербург
|
26,3
|
Саратов
|
24,0
|
Тольятти
|
24,8
|
Томск
|
24,2
|
Тюмень
|
24,2
|
Ульяновск
|
25,0
|
Уфа
|
24,6
|
Хабаровск
|
23,2
|
Челябинск
|
23,4
|
Ярославль
|
24,7
Приложение 3.
Средняя оценка уровня ежемесячного дохода, обеспечивающего финансовую независимость жителям российских городов, в тыс. рублей
|
Астрахань
|
47,4
|
Барнаул
|
42,3
|
Владивосток
|
92,7
|
Волгоград
|
56,7
|
Воронеж
|
55,5
|
Екатеринбург
|
77,2
|
Ижевск
|
60,2
|
Иркутск
|
62,7
|
Казань
|
86,4
|
Кемерово
|
60,5
|
Киров
|
56,1
|
Краснодар
|
79,2
|
Красноярск
|
74,4
|
Липецк
|
64,1
|
Махачкала
|
72,9
|
Москва
|
104,4
|
Набережные Челны
|
69,7
|
Нижний Новгород
|
68,8
|
Новокузнецк
|
59,7
|
Новосибирск
|
77,3
|
Омск
|
18,4
|
Оренбург
|
51,0
|
Пенза
|
62,0
|
Пермь
|
78,8
|
Ростов-на-Дону
|
79,4
|
Рязань
|
45,2
|
Самара
|
72,9
|
Санкт-Петербург
|
98,5
|
Саратов
|
53,6
|
Тольятти
|
68,3
|
Томск
|
54,9
|
Тюмень
|
68,7
|
Ульяновск
|
46,4
|
Уфа
|
67,1
|
Хабаровск
|
61,7
|
Челябинск
|
68,1
|
Ярославль
|
62,8
Приложение 4.
Средняя оценка достаточного размера накоплений для финансовой независимости среди жителей городов, в млн рублей
|
Астрахань
|
3,38
|
Барнаул
|
2,96
|
Владивосток
|
3,66
|
Волгоград
|
3,11
|
Воронеж
|
2,63
|
Екатеринбург
|
3,30
|
Ижевск
|
3,18
|
Иркутск
|
3,90
|
Казань
|
2,98
|
Кемерово
|
4,20
|
Киров
|
3,41
|
Краснодар
|
2,89
|
Красноярск
|
3,36
|
Липецк
|
2,69
|
Махачкала
|
3,05
|
Москва
|
6,39
|
Набережные Челны
|
2,24
|
Нижний Новгород
|
2,84
|
Новокузнецк
|
3,66
|
Новосибирск
|
3,70
|
Омск
|
2,58
|
Оренбург
|
3,15
|
Пенза
|
2,96
|
Пермь
|
3,38
|
Ростов-на-Дону
|
2,95
|
Рязань
|
2,61
|
Самара
|
3,11
|
Санкт-Петербург
|
4,12
|
Саратов
|
3,72
|
Тольятти
|
2,54
|
Томск
|
2,27
|
Тюмень
|
3,70
|
Ульяновск
|
3,19
|
Уфа
|
3,53
|
Хабаровск
|
3,55
|
Челябинск
|
3,39
|
Ярославль
|
2,74