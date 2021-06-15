Сбер выяснил, как россияне видят финансовую независимость

63% жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведённое накануне Дня России (Дня независимости). Материальную свободу, по мнению россиян, прежде всего дают достойная зарплата и накопления.

Финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года. Раньше всего, ещё до 24 лет, становятся или хотят стать финансово независимыми жители Ижевска, Перми, Оренбурга, Хабаровска, Барнаула, Челябинска, Иркутска, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Воронежа и Екатеринбурга.

По мнению россиян, финансово независимого человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живёт в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 82% респондентов. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тыс. рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей).

Для трети россиян (33%) важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Самые высокая оценка накоплений, необходимых для материальной свободы, у жителей Москвы (6,39 млн рублей), Кемерово (4,2 млн рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 млн рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн рублей.

Для 32% важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. При этом молодёжь (18–30 лет) чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение (50–60 лет) — на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).

Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.

Наталья Алымова

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Приложение 1.

Доля жителей российских городов, которые считают себя финансово независимыми

Астрахань 61% Барнаул 68% Владивосток 74% Волгоград 58% Воронеж 62% Екатеринбург 62% Ижевск 55% Иркутск 69% Казань 57% Кемерово 64% Киров 57% Краснодар 61% Красноярск 71% Липецк 60% Махачкала 61% Москва 64% Набережные Челны 57% Нижний Новгород 58% Новокузнецк 65% Новосибирск 74% Омск 64% Оренбург 58% Пенза 57% Пермь 58% Ростов-на-Дону 58% Рязань 56% Самара 57% Санкт-Петербург 63% Саратов 58% Тольятти 58% Томск 66% Тюмень 62% Ульяновск 57% Уфа 58% Хабаровск 74% Челябинск 61% Ярославль 59%

Приложение 2.

Возраст, в котором жители российских городов обрели или хотели бы обрести финансовую независимость

Астрахань 24,3 Барнаул 23,4 Владивосток 25,0 Волгоград 24,6 Воронеж 23,8 Екатеринбург 23,8 Ижевск 23,0 Иркутск 23,5 Казань 25,3 Кемерово 24,5 Киров 23,5 Краснодар 24,3 Красноярск 23,5 Липецк 24,5 Махачкала 23,7 Москва 27,9 Набережные Челны 25,4 Нижний Новгород 25,7 Новокузнецк 24,6 Новосибирск 24,9 Омск 24,0 Оренбург 23,1 Пенза 24,5 Пермь 23,0 Ростов-на-Дону 24,7 Рязань 25,4 Самара 25,6 Санкт-Петербург 26,3 Саратов 24,0 Тольятти 24,8 Томск 24,2 Тюмень 24,2 Ульяновск 25,0 Уфа 24,6 Хабаровск 23,2 Челябинск 23,4 Ярославль 24,7

Приложение 3.

Средняя оценка уровня ежемесячного дохода, обеспечивающего финансовую независимость жителям российских городов, в тыс. рублей

Астрахань 47,4 Барнаул 42,3 Владивосток 92,7 Волгоград 56,7 Воронеж 55,5 Екатеринбург 77,2 Ижевск 60,2 Иркутск 62,7 Казань 86,4 Кемерово 60,5 Киров 56,1 Краснодар 79,2 Красноярск 74,4 Липецк 64,1 Махачкала 72,9 Москва 104,4 Набережные Челны 69,7 Нижний Новгород 68,8 Новокузнецк 59,7 Новосибирск 77,3 Омск 18,4 Оренбург 51,0 Пенза 62,0 Пермь 78,8 Ростов-на-Дону 79,4 Рязань 45,2 Самара 72,9 Санкт-Петербург 98,5 Саратов 53,6 Тольятти 68,3 Томск 54,9 Тюмень 68,7 Ульяновск 46,4 Уфа 67,1 Хабаровск 61,7 Челябинск 68,1 Ярославль 62,8

Приложение 4.

Средняя оценка достаточного размера накоплений для финансовой независимости среди жителей городов, в млн рублей