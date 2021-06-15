Сбербанк расширяет сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Кургана

Курганское отделение Сбербанка и Торгово-промышленная палата города Кургана (ТПП) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках заседания Ассоциации ТПП Уральского Федерального округа, 10 июня. Документ скрепили подписями Станислав Зольников, управляющий Курганским отделением Сбербанка, и президент союза «Торгово-промышленная палата города Кургана» Илья Назаренко.

Организации намерены совместно улучшать качество услуг для представителей бизнеса в соответствии с лучшими мировыми практиками, участвовать в реализации стратегических программ развития экономики Курганской области, организовывать диалоги бизнес-сообщества, делового сообщества, органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.

Станислав Зольников, управляющий Курганским отделением Сбербанка:

«Торгово-промышленная палата Кургана – объединение предприимчивых, позитивно мыслящих и успешных людей. Для нас партнерство с ними позволяет не только проинформировать бизнес о своих возможностях и специальных предложениях, но и услышать потребности, предложить комфортное взаимовыгодное сотрудничество».

Илья Назаренко, президент Торгово-промышленной палаты города Кургана:

«Основная задача, стоящая перед ТПП города Кургана, - это осуществление взаимодействия бизнеса и власти, содействие в успешном продвижении бизнеса. Подписанное соглашение со Сбером и является существенным подспорьем для улучшения ведения бизнеса в Курганской области, так как Сбер на сегодня является самым передовым финансовым институтом в стране и инструменты, применяемые банком, будут реальной действительной помощью для предпринимателей Зауралья».

Торгово-промышленная палата города Кургана направляет свои усилия на поддержку бизнеса, законотворческую деятельность, программы развития экономики региона, содействие инновационным процессам и создание конкурентной среды для местных предпринимателей. Одно из приоритетных направлений деятельности ТПП города Кургана – сопровождение межрегиональной и международной деятельности предприятий, продвижение их товаров и услуг на внутренние и внешние рынки.