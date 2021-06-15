Счастливая заправка с Mastercard – акция от «СберСпасибо», Mastercard и «Татнефть-АЗС Центр»

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила акцию совместно с Mastercard и ООО «Татнефть-АЗС Центр», где у участников есть возможность получать повышенные бонусы за покупки.

Для того, чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Mastercard СберБанка покупки на любую сумму на АЗС «Татнефть» в период проведения акции с 10 июня по 10 сентября 2021 года.

В период акции участники программы лояльности смогут получить от 3% до 20% бонусами за покупки по картам Mastercard СберБанка. За первую покупку на АЗС «Татнефть» клиенту будет начислены бонусы в размере 3% от стоимости, за вторую – 6%, за третью – 12% и за четвертую – 20%. Помимо этого, каждую неделю в период акции пять случайных покупателей получат 10 000 бонусов за покупку.

Акция проходит в 3 этапа: 1) с 10.06.21 по 09.07.21, 2) с 10.07.21 по 09.08.21, 3) с 10.08.21 по 10.09.21. Для получения до 20% бонусов клиент должен совершить от 1 до 4 покупок в течение любого из перечисленных этапов. Перечень АЗС, принимающих участие в активности, опубликован на странице акции.

Подробнее с предложением можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

«Согласно недавним исследованиям, в стране полностью восстанавливается трафик периода до пандемии, дачники открыли летний сезон, а путешествия по стране уже вошли в привычный обиход. Мы всё больше и чаще прибегаем к услугам АЗС, выбирая для себя самые интересные условия. И теперь привычные регулярные заправки на АЗС «Татнефть» для наших клиентов стали ещё выгоднее», – Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»

«Оплата покупок картами Mastercard даёт много преимуществ – это и быстрота, и безопасность, и возможность пользоваться специальными предложениями и акциями, а значит, экономить средства. Вместе со Сбербанком и ООО «Татнефть – АЗС Центр» мы предлагаем возможность выгодно заправить автомобиль или сделать любую покупку на автозаправочной станции, сеть которых представлена во многих регионах», – Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.