Сбер предложит кейс для хакатона «Медицина, здравоохранение, наука» на конкурсе «Цифровой прорыв»

Сбер стал партнёром и кейсодержателем конкурса «Цифровой прорыв» третьего хакатона «Медицина, здравоохранение, наука». Мероприятие пройдет в рамках флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 18–20 июня. В кейсе SberAi участники разработают методологию и прототип системы, определяющей «фронтиры» науки и технологий. Фронтиры позволяют планировать научные исследования, прогнозировать перспективные направления и ставить прорывные задачи технологического развития страны. Точное определение таких направлений науки позволит выделять госфинансирование проектов, которые принесут пользу экономике и социальной сфере, а также помогут российским командам исследователей решать задачи на опережение и выйти на лидирующие позиции в мировом научном сообществе.

Уникальность кейса SberAi состоит в том, что участникам допускается самостоятельная подготовка до начала хакатона в части разработки методологии определения «фронтира». Для полного погружения в проблематику задачи для участников хакатона была проведена мини-конференция, посвящённая вопросам определения «фронтиров».

В 2021 году хакатоны проходят в гибридном формате. Несмотря на то, что само соревнование состоится онлайн, каждый участник может прийти в региональный IT-хаб на офлайн-площадку в своем городе, где его ждут атмосфера настоящего хакатона, круглосуточный доступ к инфраструктуре и бесперебойный интернет, а также отличная возможность для нетворкинга.

Главный региональный IT-хаб будет развернут на футбольном стадионе международного класса в Нижнем Новгороде. Участники хакатона в настоящей спортивной атмосфере смогут предложить свои решения для крупнейших игроков рынка по Mobile, анализу данных, Big Data, искусственному интеллекту и другим направлениям.

«Сбер активно развивает направление воспитания талантов в нашей стране, для нас представление кейса на хакатоне — еще один способ привлечь внимание молодежи к теме искусственного интеллекта, возможность наглядно продемонстрировать перспективность выбора профессии в этой области, а для молодых разработчиков участие в хакатоне — отличный шанс заявить о себе и внести свой вклад в развитие страны».

Максим Еременко,

Старший управляющий директор, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбера