Карты Мир Банка «Приморье» защищены сервисом Mir Accept 2.0

Банк «Приморье» ввел в действие сервис Mir Accept 2.0, обеспечивающий надежную защиту пластиковых карт Мир и Мир-Maestro от несанкционированного использования в сети Интернет.

— Благодаря сервису Mir Accept 2.0 держатели карт могут безопасно совершать покупки в интернете, в том числе с мобильных устройств и мобильных приложений. Сервис действует для всех карт, подключенных к SMS-информированию. Если сайт или приложение, на котором проводится платежная операция, поддерживает данный сервис, то оплата автоматически происходит в безопасном режиме. Поэтому дополнительно подключать его не нужно, — комментирует Начальник управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев.

В процессе проведения платежной операции на номер телефона, подключенный к карте в качестве номера для SMS-сервиса, клиенту будут направляться SMS-сообщения с одноразовым паролем для подтверждения операции. Чтобы закончить покупку, клиенту необходимо будет ввести полученный пароль.

Заказать карту Мир и Мир-Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.