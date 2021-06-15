Банк «Открытие»: котировки энергетического угля на максимумах вопреки ожиданиям

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Котировкам угля с начала 2021 г. постоянно пророчат снижение, однако цены не только не падают, но и достигают новых локальных максимумов. И хотя период сезонного высокого спроса на энергетический уголь закончился, и второй квартал обычно характеризуется его умеренным потреблением, значительный дисбаланс на этом рынке удерживает котировки на высоких уровнях. По итогам 5 месяцев 2021 г. мировой рынок энергетического угля испытывал постоянный дефицит (исключение — февраль 2021 г.), сохраняя цены выше ожиданий и прогнозов.

Рыночная конъюнктура остается крайне благоприятной для цен. На 10.06.2021 г. котировки превзошли максимумы 2018 г. и стали самыми высокими с 2012 г., достигнув уровня в $110,85/т (CIF ARA) в Европе и $126/т в Азии. При этом с высокой вероятностью они останутся высокими вплоть до июля 2021 г. на фоне арбитража мировых цен.

Хотя в Европе наблюдается сезонное снижение спроса на энергоносители, низкий уровень запасов газа в ЕС и дефицит угля в Китае создали благоприятную почву для роста цен. Неспособность китайского предложения удовлетворить спрос спровоцировал существенный рост внутренних цен, увеличив импорт из всех регионов мира, в том числе из источников, которые раньше поставляли в ЕС. Быстро нивелировать «арбитражное окно» не удается из-за запрета на импорт в Китай угля из Австралии и других сложностей текущего рынка.

Проблемы с поставками из Колумбии и Индонезии только усугубляют ситуацию с дефицитом предложения. В Колумбии, которая является важным поставщиком угля в Атлантике, с 2020 г. продолжаются проблемы с месторождением Cerrejon (добыча — 28 млн т в год), где недавно бывшие работники рудника заблокировали железнодорожные пути в порт, ограничив экспорт угля.

Сезонное увеличение спроса также поддержит рост цен. Северная Азия (Япония, Ю. Корея и Тайвань) обычно увеличивает закупки угля в летние месяцы. При этом в Тайване выработка местных гидроэлектростанций снижается, стимулируя дополнительно рост потребления угля. Ожидается, что со снижением выработки гидроэлектростанций столкнется и Китай в июле 2021 г. — это придаст спросу на уголь дополнительный импульс, несмотря на попытки властей страны сократить выбросы.

По осторожным прогнозам, наиболее заметного снижения котировок угля можно ожидать не ранее конца августа или сентября 2021 г. По предварительным оценкам, к этому периоду предложение угля в мире сможет полностью восстановиться на фоне роста рентабельности поставок и снятия части ограничений. В том числе ожидается снижение регуляторного давления на добычу угля в Китае сразу после проведения национального празднования столетия Коммунистической партии в июле 2021 г.

Восстановление предложения энергетического угля до нормальных уровней приведет к стабилизации мирового рынка. В этих условиях цены на уголь могут снизиться в более долгосрочной перспективе одновременно с расширением спреда между котировками угля в Европе и Азии на фоне высокой стоимости квоты на выбросы. Однако не стоит ожидать резкого падения цен на уголь, как ранее прогнозировалось в 1 кв. 2021 г. Сделка между Glencore и японскими энергетическими компаниями установила на 2021-2022 финансовый год (до марта 2022 г.) новый бенчмарк на уровне $109,97/т (FOB Newcastle), что выше показателя прошлого года на 60%. Высокий уровень бенчмарка является существенным достижением для всех угледобывающих компаний, так как будет определять ценообразование для других подобных сделок и, следовательно, окажет значимую поддержку котировкам угля в Азии.

При прочих равных условиях, рынок энергетического угля способен продемонстрировать привлекательные ценовые уровни в 2021-2022 гг., несмотря на все давление со стороны «зеленой повестки».