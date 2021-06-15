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Акция «Новый сезон подарков от UnionPay» для держателей карт Банка «Солидарность»

Уважаемые клиенты, держатели карт UnionPay!

Приглашаем Вас к участию в акции «Новый сезон подарков от UnionPay» для держателей карт Банка «Солидарность»!



Совершайте покупки на сумму не менее 1000 рублей по карте UnionPay.

Регистрируйтесь в акции на сайте и загружайте свои слипы* транзакций за покупки, совершенные в течение текущей недели, на сайт акции и получайте призы:

  • на сумму чеков текущей недели до 3000 рублей – 5%;
  • на сумму чеков текущей недели 3001 – 10 000 рублей  – 10%;
  • на сумму чеков текущей недели от 10 000 рублей – 15%**.

Общая сумма призового фонда недели, состоящая из начисленных процентов, составляет 150 000 руб.

Приз выдается в размере начисленной суммы в виде электронного сертификата Giftery Card***

Акция действует с 12  часов 00 минут 00 секунд «15» июня 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «15» августа 2021 года включительно по московскому времени:

  • с 12 часов 00 минут 00 секунд «15» июня 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «04» июля 2021 года включительно по московскому времени (далее – Первый Период);
  • с 00 часов 00 минут 00 секунд «05» июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «25» июля 2021 года включительно по московскому времени (далее – Второй Период);
  • с 00 часов 00 минут 00 секунд «26» июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «15» августа 2021 года включительно по московскому времени (далее – Третий Период).

Подробнее об акции можно узнать по ссылке: https://unionpay.promo/ .

* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.
** Денежный приз в размере 74 769,00 руб. – 3 шт. Вручается одному Участнику Акции с максимальной суммой трат за Первый Период, за Второй Период и за Третий Период. Главный денежный приз в размере 151 692,00 руб. вручается одному победителю. Все призы указаны с учетом налогов.
*** Срок действия электронного сертификата Giftery Card составляет 12 месяцев с даты его выпуска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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