Акция «Новый сезон подарков от UnionPay» для держателей карт Банка «Солидарность»

Уважаемые клиенты, держатели карт UnionPay!

Приглашаем Вас к участию в акции «Новый сезон подарков от UnionPay» для держателей карт Банка «Солидарность»!

на сумму чеков текущей недели до 3000 рублей – 5%;

на сумму чеков текущей недели 3001 – 10 000 рублей – 10%;

на сумму чеков текущей недели от 10 000 рублей – 15%**.

Совершайте покупки на сумму не менее 1000 рублей по карте UnionPay.Регистрируйтесь в акции на сайте и загружайте свои слипы* транзакций за покупки, совершенные в течение текущей недели, на сайт акции и получайте призы:

Общая сумма призового фонда недели, состоящая из начисленных процентов, составляет 150 000 руб.

Приз выдается в размере начисленной суммы в виде электронного сертификата Giftery Card***

Акция действует с 12 часов 00 минут 00 секунд «15» июня 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «15» августа 2021 года включительно по московскому времени:

с 12 часов 00 минут 00 секунд «15» июня 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «04» июля 2021 года включительно по московскому времени (далее – Первый Период);

с 00 часов 00 минут 00 секунд «05» июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «25» июля 2021 года включительно по московскому времени (далее – Второй Период);

с 00 часов 00 минут 00 секунд «26» июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «15» августа 2021 года включительно по московскому времени (далее – Третий Период).

Подробнее об акции можно узнать по ссылке: https://unionpay.promo/ .



* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.

** Денежный приз в размере 74 769,00 руб. – 3 шт. Вручается одному Участнику Акции с максимальной суммой трат за Первый Период, за Второй Период и за Третий Период. Главный денежный приз в размере 151 692,00 руб. вручается одному победителю. Все призы указаны с учетом налогов.

*** Срок действия электронного сертификата Giftery Card составляет 12 месяцев с даты его выпуска.