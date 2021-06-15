Пицца со скидкой! По карте Visa от Примсоцбанка можно сэкономить на доставке в "Додо"

По карте Visa от Примсоцбанка можно сэкономить на доставке от «Додо Пицца», сообщает пресс-служба банка. Предложение действует с 15 июля 2020 по 31 декабря 2021.



Согласно условиям акции, «Додо Пицца» предоставляет скидку 15% на заказ от 1400 рублей по промокоду «Visa» держателям карт Visa Classic, Visa Gold и скидку 20% на заказ от 1800 рублей по промокоду «Visa20» держателям карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite.



Чтобы воспользоваться предложением, необходимо на сайте или в мобильном приложении «Додо Пицца. Доставка пиццы» собрать заказ на соответствующую сумму, далее в корзине ввести промокод «Visa» для держателей карт Visa Classic и Visa Gold либо промокод «Visa20» для держателей карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.



Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «Додо Франчайзинг», «Додо Пицца», 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-т Октябрьский, д. 16). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003).



Подробности об акции можно узнать на сайте платёжной системы Visa. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США)