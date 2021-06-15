Депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом, уверен каждый второй россиянин

Замену депутатов чаще одобряет молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Газета.ру приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны

Несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Государственной Думы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% россиян, причем 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% – скорее положительно. По мнению опрошенных, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. «Хуже точно не будет!»; «А можно всех депутатов заменить хорошо написанным скриптом», – иронизируют респонденты.

В своих предпочтениях они солидарны с европейским большинством: по данным опроса, 51% жителей Евросоюза однозначно и скорее положительно оценивают идею замены искусственным интеллектом части мест Национальных парламентариев. По мнению европейских аналитиков, это история не про эффективность алгоритмов, а про отношение населения к слугам народа.

Напротив, 47% россиян не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. При этом 21% относится к этой идее однозначно отрицательно, а 26% – скорее отрицательно. Свою позицию опрошенные, как правило, объясняют опасениями «восстания машин», а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений и возможностью мошенничества.

Замену некоторых слуг народа искусственным интеллектом чаще одобряют мужчины (56% против 49% женщин). При этом чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников роботизации Нижней палаты российского парламента: среди молодежи до 24 лет эту идею одобряют 62%, а среди опрошенных старше 45 лет – 45%.