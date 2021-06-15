Названы привычки, помогающие в трудоустройстве

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили более 30 000 вакансий в регионе, и выяснили какие привычки помогают жителям Иркутской области трудоустроиться.

В нескольких десятках вакансий, размещенных в мае в Иркутской области, встречается упоминание привычек, которые работодатели хотели бы видеть в соискателях. Например, приветствуется «привычка всегда доводить дело до конца», «привычка к физическому труду».

Работодатели ценят желание сотрудников развиваться, и упоминают среди желаемых качеств «привычку заниматься постоянным самообразованием». Очень хорошо, добавляют они, если вы любите на ночь почитать книги об успехе, управлении, продажах, а не посмотреть телевизор.

Есть и специфические профессиональные ожидания от кандидатов, часто они встречаются в вакансиях для IT-специалистов, например, «привычка к написанию качественного кода», привычка «следовать правилу бойскаута», что для программистов означает оставлять код столь же чистым, каким его принял.

Отдельного внимания заслуживают вакансии, в которых работодатели делают акцент на том, что им нужен работник без вредных привычек. Обычно в подобных вакансиях не указывается, каких именно вредных привычек не должно быть у кандидата, но традиционно, подразумевается отказ от курения или алкоголя.

Вакансии с требованием, чтобы кандидат придерживался здорового образа жизни, встречаются в нескольких десятках работных предложений. Еще одним способом показать, что компания приветствует кандидата без вредных привычек, являются фразы в описании вакансии: «мы ведем здоровый, спортивный и насыщенный образ жизни».

Работодатели не хотят видеть работников с вредными привычками среди рабочего персонала (34% от всех вакансий), производственников (16%), домашнего персонала (14%), представителей сферы туризма, ресторанов и гостиниц (12%), строителей (11%), транспортников (9%).

Чтобы повысить мотивацию не курить, некоторые работодатели в вакансиях указывают среди условий выплату премии в качестве финансового поощрения некурящим. Примечательно, что такие методы пропаганды здорового образа жизни не зависят от сферы деятельности компании и предлагаются специалистам разного уровня: рабочим, ИТ-специалистам, швеям, охранникам, продавцам, экономистам.

«Привычки напрямую влияют на эффективность, к тому же вредные привычки могут мешать работе, даже если сотрудник обладает всеми нужными профессиональными качествами, поэтому работодатели предпочитают заранее обозначить свои ожидания. Кроме того, исследования hh.ru показывают, что в последнее время значительно выросла ценность гибких навыков кандидатов, в частности умение коммуницировать с коллегами и клиентами, способность слушать и слышать, а опыт продаж вошел в число универсальных запросов, которые приветствуются на рынке труда, вне зависимости от профессиональной сферы», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.