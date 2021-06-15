Локализовать крупный пожар в Катангском районе не успели в озвученные властями сроки

Крупный пожар в Катангском районе Иркутской области не успели локализовать в озвученные властями сроки, возгорание действует до сих пор.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзева ранее сообщал, что возгорание планируется локализовать к понедельнику. «С 13 числа по юго-восточной кромке начинает работать ИЛ-76. Локализовать пожар планируем 14 июня. Пожар крупный, непростой, но мы сделаем все, чтобы ликвидировать его в максимально сжатые сроки», – отмечал глава региона.

По информации регионального правительства, общая площадь действующих пожаров в Катангском и Усть-Кутском районах на утро 15 июня – 32513 га. В Иркутскую область для тушения крупного пожара в Катангском районе из Республики Тыва 14 июня прибыли 50 десантников резерва Авиалесоохраны.

Локализовать за минувшие сутки удалось очаги в Усть-Кутском и Усть-Удинском районах общей площадью 2458 га. Потушить получилось пять ранее зарегистрированных пожаров: один – в Киренском районе и четыре – в Усть-Илимском. Общая площадь ликвидированных очагов составила 640 га.