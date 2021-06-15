Военную кафедру откроют на базе БГУ в 2022 году

Байкальский государственный университет (БГУ) начнет подготовку военных специалистов на специализированной кафедре, которая откроется в 2022 году, сообщается на сайте вуза.

Накануне представители Минобороны осмотрели объекты, которыми располагает университет, его аудитории, где планируется проводить занятия: у БГУ есть для военной подготовки три специализированных спортзала, раздевалки, душевые, комнаты для хранения и заряжания оружия, современное оборудование.

«Сначала обучение начнется на базе военно-учебного центра ИГУ. В БГУ будут обучать непосредственно студентов на сержантов и офицеров. Для этого создадут специальные условия и построят дополнительные объекты на полигоне на 12 км Байкальского тракта, где БГУ располагает собственным земельным участком: полосу препятствий, полевой тир для стрельбы из огнестрельного оружия и т. д. Некоторые требования уже выполнены», – говорится в сообщении.

В ближайшее время будет подписан договор между Иркутским государственным университетом, где уже есть свой военно-учебный центр, Байкальским государственным университетом, губернатором Иркутской области и Министерством обороны РФ об организации военного обучения в БГУ.