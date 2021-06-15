Приангарье получит дополнительно 268 млн рублей на тушение и мониторинг лесных пожаров

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что регион получит дополнительно 268,2 млн рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров.

«На авиамониторинг лесопожарной обстановки Приангарью дополнительно выделено около 81,5 млн рублей. Непосредственно на тушение лесных пожаров регион получит больше 186,7 млн рублей. Всего по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 25 субъектам Российской Федерации на борьбу с лесными пожарами дополнительно направлено 2,7 млрд рублей», – отмечается в сообщении.

Напомним, на утро 15 июня продолжает действовать крупный пожар в Катангском районе – власти предполагали, что он будет потушен к 14 июня, однако ликвидировать огонь не удалось. Несколько же других возгораний на меньшей площади потушили.