«Слата» провела 20-ую юбилейную «Слатакиаду» – 20 лет энергии побед»!

«Слатакиада» зародилась в 2001 году, как формат корпоративного тимбилдинга, благодаря учредителям компании «Слата» и лидерам первых филиалов дистрибьюторской компании, молодым, азартным, энергичным руководителям. В этом году мероприятие традиционно прошло во вторую субботу июня и собрало на площадке 700 человек. Впервые были приглашены компании-партнеры и друзья, сообщает ритейлер.

Уже на протяжении 12 лет «Слатакиада» проходит на территории детского лагеря подшефной школы-интерната компании «Слата», в Бурдаковке. В течение дня 20 команд соревновались в спортивных и интеллектуальных состязаниях, позволяющие командам проявить себя в силе, ловкости, логике, смекалке, а также презентовали творческие и зрелищные «визитные карточки». Сама идея соревнований за 20 лет не изменилась в отличии от масштаба и зрелищности мероприятия.

«Когда-то 20 лет назад я предложил создать, для тогда еще небольшой компании, объединяющее мероприятие, в котором мы сможем совместить отдых, общение и соревнования. Сперва задумывалось это делать на территории воинской части в с.Максимовщина, но, как видите, спустя два десятилетия все выросло до таких больших масштабов. И я уверен, что пройдет еще 20 лет, и мы встретимся на традиционной «Слатакиаде», но совсем в ином виде и еще в большем составе», – поделился впечатлениями Председатель Совета директоров ГК «Слата», Вячеслав Заяц.

Для компании «Слата» июнь месяц уже третий год является месяцем ярких открытий и мероприятий. Вслед за «Слатакиадой», в конце месяца, пройдет III Международный «Слата Марафон», где ожидается более 3500 бегунов, в том числе участие примет и корпоративная команда от ГК «Слата». Как отмечает исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «Хлеб Соль», Ярослав Шиллер, – «Человек не живет только работой! Не нужно жить, чтобы только работать и работать, чтобы жить. Мы, как большая компания, в которой работает тысячи человек, должны уделять внимание созданию благоприятной социальной среды, заряжающей корпоративной культуры. «Слатакиада» – это уже история! В этом году юбилейная и самая массовая. Но она первая, на которой выступает столько наших партнеров, которые стали и победителями. К примеру, благотворительный фонд «Подари планете жизнь» занял почетное III место. И я вижу сегодня улыбающиеся и счастливые лица коллег, а если человек счастлив, он хорошо живет и работает с удовольствием».

Все команды получили подарки от партнеров компании. Команды-лидеры, занявшие I II и III места, получили денежные сертификаты.

«Стоит отметить, что команда-победитель «Адреналин» решила свой выигрыш передать девочке с хромосомным заболеванием для прохождения очередного курса реабилитации. Такое решение трогает до глубины души и позволяет еще раз убедиться, что участники Слатакиады не только смелые, азартные, но и очень отзывчивые люди, готовые свою победу посвятить другому человеку», – отметила руководитель по корпоративной культуре Ольга Дюжакова.