Количество запросов на покупку элитного жилья в Лондоне выросло на 50%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank провели исследование рынка жилья Великобритании весной 2021 года. Согласно полученным данным, в марте текущего года было зафиксировано сразу несколько рекордов:

o Максимальное за более чем десять лет количество сделок с жильем – 1,06 млн транзакций общей суммой в £274,8 млрд за год;

o Исторический рекорд по сумме выданных ипотечных кредитов за месяц – в £11,8 млрд;

o Исторический максимум продаж за месяц в Англии и Уэльсе с начала аналитики рынка в 1995 году – £42,8 млрд;

o Рекордный рост цен на загородное жилье в Великобритании с момента мирового финансового кризиса – 6,7%;

o Максимальное за последнее десятилетие количество предложений, сделок и запросов на покупку элитного жилья в месяц в Лондоне.

Среди российских ультрахайнетов спрос на элитную жилую недвижимость в Лондоне увеличился на 50% весной 2021 года (относительно аналогичного периода 2020 года). По данным Knight Frank, к 2025 году цены в Великобритании и центральном Лондоне вырастут на четверть.

Март 2021 года стал особенно результативным для рынка жилой недвижимости Великобритании. Так, впервые за более чем десять лет годовой рекорд по объему совершенных сделок был зарегистрирован именно в марте 2021 года – 1,06 млн транзакций общей суммой £274,8 млрд (на 1,6% и 8,1% больше, чем годовой результат к марту 2020 года). В последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре 2007 года (1,52 млн сделок, £278,9 млрд).

Кроме того, март продемонстрировал максимальный уровень продаж за месяц в Англии и Уэльсе с начала аналитики рынка в 1995 году – £42,8 млрд. Предыдущий рекорд пришелся на март 2016 года (перед введением гербового сбора в размере 3%) и составил £34,3 млрд.

В результате улучшения экономических прогнозов в марте 2021 года также был зафиксирован рекордный объем выданных ипотечных кредитов общей суммой в £11,8 млрд – это исторический максимум за месяц с начала отслеживания рынка. В марте было одобрено почти 83 тыс. ипотечных кредитов на покупку жилья, что превышает пиковые допандемийные показатели февраля 2020 года (73 тыс. одобренных кредитов).

Однако с повышением активности продаж некоторые рынки недвижимости в Великобритании сталкиваются с дефицитом предложения. Данные OnTheMarket показали, что в марте этого года в Англии и Уэльсе стало на четверть меньше доступных лотов, чем год назад. Ситуация обстоит особенно остро в тех частях страны, где был зафиксирован более высокий спрос из-за последовательных локдаунов (например, на юго-западе Англии).

Согласно Nationwide, только с марта по апрель цены на жилье в Великобритании выросли на 2,1%, что стало самым высоким значением за месяц с февраля 2004 года. Годовая динамика также была положительной и достигла 6,3%. Лидером по росту цен стал северо-запад Великобритании (+8,2% за год).

Особенно удачным март стал в отношении сделок с элитной жилой недвижимостью в Лондоне.

Январь и февраль 2021 года демонстрировали высокий уровень транзакционной активности и спроса со стороны покупателей, однако сочетание каникул по уплате гербового сбора, позитивных экономических показателей и распространения программы вакцинирования позволило городу достичь новых рекордов в марте. Так, было зафиксировано максимальное за последние десять лет количество предложений, сделок и запросов на покупку элитного жилья. Кроме того, впервые в 2021 году количество просмотров недвижимости превысило средний пятилетний показатель после затянувшегося периода ограниченного предложения, когда владельцы недвижимости заняли выжидательную позицию с продажей жилья из-за локдаунов и общих опасений из-за Covid-19.

Каникулы по уплате гербового сбора изначально планировали завершить в марте, но продлили еще на полгода, также введение в апреле надбавки в размере 2% для иностранных покупателей повысило активность на рынке, несмотря на противовирусные ограничения на путешествия (по мартовским данным, пассажирский поток Хитроу снизился на 83% по сравнению с прошлым годом).

За пределами центрального Лондона количество транзакций выросло до значений марта 2016 года, подобный пик был зафиксирован и в сентябре 2015 года. При этом в большей мере интерес формировали местные покупатели, и надбавка к гербовому сбору для иностранцев стала лишь дополнительным фактором мотивации к совершению сделок.

Цены на элитную жилую недвижимость в центре Лондона по итогам I квартала 2021 года снизились на 3,5% за год (но увеличились на 0,1% за квартал), однако с начала пандемии это наименьшая отрицательная динамика, что говорит о постепенном восстановлении рынка.

Смещение спроса в сторону удаленных от центра локаций Великобритании привело к тому, что в марте годовой рост цен на рынке элитного загородного жилья достиг самого высокого уровня с момента мирового финансового кризиса – 6,7%. За I квартал 2021 года показатель продемонстрировал рост на 2,8% (+1,7% за IV квартал 2020 года).

По прогнозам компании Knight Frank, к концу 2021 года цены на элитное жилье в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025 году – на 24%. Похожая динамика ожидается и в Лондоне – в зависимости от района она будет варьироваться в диапазоне 2-4% к концу текущего года, и 18-25% – к 2025 году. Наименее заметный рост в 2021 году прогнозируется в Большом Лондоне, так как продление каникул по уплате гербового сбора до конца сентября простимулирует спрос на рынках с более низкой стоимостью жилья.