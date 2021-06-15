Пункт вакцинации от COVID-19 заработал в ТЦ «Яркомолл»

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что с сегодняшнего дня в торговом центре «Яркомолл» в Иркутске начал работу пункт вакцинации от коронавируса

Поставить прививку посетители ТЦ смогут ежедневно с 14:00 до 20:00.

Фото правительства Иркутской области

Напомним, подобные пункты работают также в ТЦ «Новый» и ТЦ «Юбилейный». Кроме того, выездные бригады продолжают вакцинировать население в садоводствах.

По состоянию на 15 июня первым компонентом привито 301321 человек, из них старше 60 лет – 114494. Полный курс вакцинации прошли 238048 человек, из них старше 60 лет – 94080 человек.